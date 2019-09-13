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Зеленский раскрыл секрет своего счастья и назвал врагов счастья Украины

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Фото: пресс-служба президента Украины/president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о понимании личного счастья и счастья для его страны. По словам украинского лидера, лично у него это состояние возникает, когда улыбается его жена. В качестве подтверждения своим словам Зеленский опубликовал совместную фотографию с супругой.

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«Счастье — это счастливая семья», — написал он в пятницу, 13 сентября, на своей странице в Instagram.

Также Зеленский задался вопросом, что нужно делать для того, чтобы сделать счастливой Украину.

«Что ей нужно для счастья? Всё просто — преодолеть врагов. И речь сейчас не только о геополитике, я имею в виду главных врагов нашего счастья — войну, бедность, коррупцию и, простите, зависть», — добавил глава государства.

В апреле украинские СМИ опубликовали биографию жены Зеленского Елены. Журналисты выяснили, что фамилия Елены Зеленской в девичестве — Кияшко. Она родилась в Кривом Роге в 1978 году, как и ее супруг. Елена и Владимир учились в одной школе, в параллельных классах, однако познакомились, только будучи студентами университета.

Будущая жена актера училась в Криворожском техническом университете, а сам Зеленский в Криворожском экономическом институте.

Отношения пары длились восемь лет. В 2003 году они поженились. Сейчас супруги растят двоих детей — дочь Александру 2004 года рождения и сына Кирилла, родившегося в 2013 году.

По образованию Елена архитектор, но по специальности не работала.

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