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Зеленский призвал инвестировать в Украину под его личные гарантии

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Фото: пресс-служба президента Украины/president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранный бизнес инвестировать в Украину под личные гарантии защиты вложений со стороны главы государства. Об этом 13 сентября сообщает ТАСС.

Во время выступления в Киеве на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES) лидер Украины отметил, что приоритетными направлениями для инвестиций являются энергетика, инфраструктура, прозрачный оборот земель.

Также Зеленский рассказал о ряде проектов, которые он намерен реализовать при помощи иностранного бизнеса. Среди них содействие созданию в Киеве центра кинопроизводства.

«Приглашаем всех убедиться, что у нас не хуже снимать, чем в Будапеште или в Польше, у нас очень красивая страна», — сказал президент.

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Еще один проект — это новый курорт на Черном море. Как уточнил глава государства, это будет совершенно новый украинский город, построенный с нуля. Кроме того, Зеленский сообщил о проекте создания горнолыжного курорта в Украине.

«Карпаты большие, и у нас есть гигантский потенциал стать восточноевропейскими Альпами. Сейчас мы рассматриваем проект в Славском и Боржаве», — сказал Зеленский.

Владимир Зеленский победил во втором туре президентских выборов, который прошел на Украине 21 апреля. Со значительным отрывом он опередил действующего на тот момент главу государства Петра Порошенко. 20 мая 2019 года Зеленский вступил в должность президента Украины.

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