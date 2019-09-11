Глава офиса Зеленского попозировал в наручниках на отдыхе в Сен-Тропе

Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан опубликовал в Facebook фотографию, на которой позирует с надетыми наручниками.

На фото запечатлен смеющийся Богдан во время отпуска на французском курорте Сен-Тропе. Человек в жандармской форме выворачивает руку чиновника, на которой надет «браслет», а к затылку приставляет дуло пистолета.

Богдан рассказал, что вместе с ними были министр внутренних дел Арсен Аваков, который «изучал оперативную обстановку», и руководитель СБУ Иван Баканов.

Ранее издание LB.ua сообщило, что Богдан не присутствовал на торжественных мероприятиях по случаю Дня независимости Украины 23 и 24 августа, так как отмечал свадьбу друзей в Сен-Тропе.

Пользователи социальной сети отнеслись к появлению фотографии неоднозначно. Так, Kopylenko Nataliia посоветовала «не постить больше то, что дразнит людей».

«Мы ждем посты о работе и результатах. Если там пашете на благо страны, то извещайте нас обо всем. Даже о мелких, но шагах вперед и успехах», — написала она.

Также женщина добавила, что «курортов ярких и загулов классных дружеских желаю и автору, и всем нам», но «в свободное от работы время».

4 сентября Богдан спародировал бывшего президента страны Петра Порошенко во время его выступления в Верховной раде на тему снятия депутатской неприкосновенности.

Также в Сети появилось видео, на котором предположительно запечатлена реакция Зеленского. На кадрах видно, что глава государства закрывал руками лицо и надувал щеки.