Кортеж Зеленского возмутил украинцев

Два десятка автомобилей с мигалками и очень много охраны. Украинские интернет-пользователи уже и не рады новому президенту. Владимир Зеленский разозлил свой народ неприличной роскошью. Для кортежа лидера Украины перекрыли движение по трассе. Зеленский вместе с израильским премьером Нетаньяху возвращались с переговоров. Видео, опубликованное в Сети, не осталось незамеченным.