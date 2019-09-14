Супруга Зеленского рассказала о своих дальнейших планах

Супруга украинского президента Елена Зеленская рассказала, что планирует в ближайшее время начать действовать и реализовывать близкие ей гуманитарные миссии. Об этом сообщила пресс-служба лидера Украины Владимира Зеленского.

По ее словам, она уже несколько месяцев является первой леди Украины, но не хочет выполнять только представительские функции. Зеленская рассказала, что у нее уже есть план направлений по работе в стране, в том числе по заботе о здоровье будущего поколения. Это коснется перинатальной сферы, школьного питания и воспитания детей, пишет «Газета.ru».

Она также рассказала, что в реализации данного плана ей будут помогать профильные ведомства, организации и соответствующие эксперты. Кроме того, первая леди заявила, что заинтересована в поддержке олимпийского и паралимпийского спорта. Также Зеленская поделилась, что ее муж для нее не только любимый человек, но и лучший друг, которого она всячески поддерживает.

В апреле украинские СМИ опубликовали биографию супруги Зеленского. Журналисты выяснили, что фамилия Елены Зеленской в девичестве — Кияшко. Она родилась в Кривом Роге в 1978 году, как и ее супруг. Елена и Владимир учились в одной школе, в параллельных классах, однако познакомились, только будучи студентами университета.

Будущая жена актера училась в Криворожском техническом университете, а сам Зеленский в Криворожском экономическом институте.

Отношения пары длились восемь лет. В 2003 году они поженились. Сейчас супруги растят двоих детей — дочь Александру 2004 года рождения и сына Кирилла, родившегося в 2013 году.

По образованию Елена архитектор, но по специальности не работала.