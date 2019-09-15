Глава МИД Украины призвал раду изменить закон о статусе Донбасса

Киев рассматривает возможность продления закона об особом статусе Донбасса или принятие нового закона. Об этом на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES) заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его словам, депутатам Верховной рады предстоит внести в закон изменения или принять новый, а также рассмотреть возможные компромиссы, на которые могут пойти стороны. Он указал, что работа над новым законом должна вестись совместно правительством.

При этом Пристайко отметил, что в конституцию страны изменения о предоставлении Донбассу особого статуса вноситься не будут. Как пишет «Федеральное агентство новостей», данный вопрос будет разобран в рамках реформы децентрализации, которая является частью минских договоренностей.

Ранее, 14 сентября, Пристайко заявил, что Киев не рассматривает возможность полной амнистии участников конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении Минских соглашений.

В тот же день глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кучма высказал предположение о сговоре участников «нормандской четверки» и выразил сомнения в готовности украинского лидера Владимира Зеленского предоставить особый статус Донбассу.

Саммит «нормандской четверки», скорее всего, состоится до конца октября. Об этом «Известиям» 11 сентября рассказали источники, знакомые с ходом переговоров.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заверил «Известия», что пример сотрудничества двух государств делает проведение саммита более «осязаемым».

Лидеры стран «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина) в ходе встречи в Минске в 2015 году разработали комплекс мер, направленных на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Встречи в «нормандском формате» проводятся также на уровне министров иностранных дел четырех стран и на экспертном уровне.

Закон об особом статусе Донбасса Верховная рада приняла в 2014 году, но в силу он так и не вступил. Предоставление такого статуса региону и проведение там местных выборов является одним из условий Минских договоренностей. С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве.