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Украина отказалась проводить полную амнистию участников конфликта в Донбассе

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Фото: РИА Новости/Геннадий Дубовой
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Глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не рассматривает возможность полной амнистии участников конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении Минских соглашений. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщает «Московский комсомолец».

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По его словам, принятый в 2015 году закон об амнистии не предусматривает полную амнистию. Кроме того, Пристайко отметил, что Украина не будет вносить изменения в конституцию страны относительно особого статуса Донбасса.

«Мы предлагаем той стороне, которая находится за линией соприкосновения, понять: шанс их развития — это децентрализация», — сказал министр.

Ранее 14 сентября глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кучма высказал предположение о сговоре участников «нормандской четверки» и выразил сомнения в готовности украинского лидера Владимира Зеленского предоставить особый статус Донбассу.

Саммит «нормандской четверки», скорее всего, состоится до конца октября. Об этом «Известиям» 11 сентября рассказали источники, знакомые с ходом переговоров.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заверил «Известия», что пример сотрудничества двух государств делает проведение саммита более «осязаемым».

Лидеры стран «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина) в ходе встречи в Минске в 2015 году разработали комплекс мер, направленных на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Встречи в «нормандском формате» проводятся также на уровне министров иностранных дел четырех стран и на экспертном уровне.

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