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Зеленскому посоветовали узаконить реальные границы Украины

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует узаконить реальные границы своей страны, с учетом потери Крыма и Донбасса, полагает глава крымского парламента Владимир Константинов.

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«Невозможно вернуть Крым. Невозможно вернуть Донбасс, после того, как там убили людей. Это нужно новой украинской власти признать и двигаться дальше», — приводит его слова «РИА Новости» в субботу, 14 сентября.

Как подчеркнул политик, Киеву пора забыть про Крым и Донбасс и провести референдум. При этом, по мнению Константинова, на Украине должны быть предоставлены гарантии соблюдения прав русскоязычного населения и нацменьшинств.

Днем ранее Зеленский заявил о намерении бороться за возвращение Крыма в состав страны «не только словами». По словам главы государства, речь идет о нескольких форматах, говорить о которых пока рано. Он также подчеркнул, что единственный путь к достижению мира в Донбассе – это дипломатия.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве и на Западе результаты голосования не признали, несмотря на то, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.

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