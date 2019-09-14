Супрун разглядела признаки раздвоения личности у Зеленского

Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заподозрила у президента страны Владимира Зеленского раздвоение личности.

По ее словам, украинский лидер играет разные роли, поэтому его риторика в ее адрес до и после выборов сильно отличалась.

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