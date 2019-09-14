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Пушков ответил Кучме на слова о «сговоре» против Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российский сенатор Алексей Пушков ответил главе делегации Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леониду Кучме, заявившему о сговоре участников «нормандской четверки».

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По мнению парламентария, речь идет не о «сговоре», а о стремлении трех членов «нормандской четверки» к реальным сдвигам.

«Блокируя прогресс целых пяти лет, Киев всё больше отторгал Донбасс. За это Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский. — Ред.) пусть благодарит Порошенко (бывший украинский лидер Петр Порошенко. — Ред.). Теперь пришло время уступок для Украины», — написал политик в своем Twitter в субботу, 14 сентября.

Ранее Кучма высказал опасение, что на предстоящем саммите лидеры Франции и Германии окажут давление на лидера страны Владимира Зеленского с целью убедить его пойти на уступки Москве. В частности, политик считает, что Зеленского постараются убедить в одобрении плана проведения местных выборов в Донбассе без надзора со стороны Киева.

Саммит «нормандской четверки», скорее всего, состоится до конца октября. Об этом «Известиям» 11 сентября рассказали источники, знакомые с ходом переговоров.

Лидеры стран «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина) в ходе встречи в Минске в 2015 году разработали комплекс мер, направленных на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Встречи в «нормандском формате» проводятся также на уровне министров иностранных дел четырех стран и на экспертном уровне.

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