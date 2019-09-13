Украина рассчитывает провести выборы на Донбассе до 2020 года

Украина рассчитывает провести выборы на территории страны и неподконтрольной Киеву территории Донбасса до 2020 года. Об этом 13 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко в эфире телеканала «Интер».

«Наша задача с вами, чтобы эти выборы состоялись так, как они должны состояться. Если мы сможем сделать до 2020, чтобы оккупант ушел с нашей земли, это и будет тот идеал, о котором я сегодня говорил. Наша задача - сделать так, чтобы это время приблизилось. Мы не собираемся проводить еще много-много фейковых выборов, которые уже были на той территории», — рассказал Пристайко.

Ранее в этот же день президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу возможного проведения выборов в Донбассе. По его словам, перед этим необходимо решить «вопрос обмена людей, потом вопрос разведения войск» — только после этого можно будет «говорить про формат выборов на оккупированных территориях».