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Посольство США на Украине заявило о непризнании результатов выборов в Крыму

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Фото: TASS/ZUMA/Serg Glovny
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Посольство США на Украине не признает выборы, которые были проведены на территории Крыма. Дипломатическая миссия разместила соответствующую публикацию в Twitter.

«Мы не признаем результаты так называемых выборов, проведенных оккупационными властями России», — говорится в сообщении.

Посольство выступило с осуждением «незаконных действий» России в Крыму, передает RT.

«Единая Россия» набирает на выборах в парламент Крыма более 54,3% голосов, передает «РИА Новости». На втором месте ЛДПР (17%), у КПРФ — 8,2%.

По итогам голосования по партийным спискам «Единая Россия» получит восемь депутатских мандатов в законодательном собрании Севастополя, сообщает «Крыминформ».

Ранее 9 сентября депутат крымского Госсовета Владислав Ганжара прокомментировал идею с приглашением президента Украины Владимира Зеленского в Крым. По его словам, если бы он приехал на полуостров, то по возвращении украинский лидер просто не смог бы озвучить никакой другой позиции, кроме как той, что Крым является частью России.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве результаты голосования не признали, несмотря на то что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.

8 сентября в России прошли выборы в органы власти разных уровней.

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