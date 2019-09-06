В Крыму прокомментировали идею с приглашением Зеленского на полуостров

Депутат крымского Госсовета Владислав Ганжара прокомментировал идею с приглашением президента Украины Владимира Зеленского в Крым. Об этом 6 сентября он рассказал «RT».

«Мы неоднократно приглашали украинских политиков в Крым. И Сергей Аксёнов абсолютно прав в том смысле, что если бы Зеленский приехал в Крым, то по возвращении он бы просто не смог озвучить никакой другой позиции, кроме как той, что Крым — часть России. Хотя на самом деле, по моему глубокому убеждению, и Зеленский, и очень многие представители украинской политической элиты это понимают», — рассказал Ганжара.

Депутат отметил, что полуостров никогда не вернется в состав украинского государства, но для местных политиков эта тема очень удобна, потому что позволяет им «манипулировать что общественным сознанием в мире, что общественным сознанием в собственной стране».

По мнению Ганжары, большая часть граждан Украины считают Крым частью России — об этом говорит количество украинцев, отдохнувших за лето на полуострове.

Ранее в этот же день глава Крыма Сергей Аксенов пригласил президента Украины Владимира Зеленского приехать в Крым и выслушать мнение жителей о том, хотели бы они вернуться в состав Украины.

2 сентября стало известно, что количество туристов, посетивших Крымский полуостров в 2019 году, выросло до 5,9 млн человек.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве результаты голосования не признали, несмотря на то, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.