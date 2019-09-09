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Памфилова назвала среднюю явку на выборах в единый день голосования

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Окончательная средняя явка избирателей на выборах в единый день голосования 8 сентября составила 41,2%. Об этом сообщило агентство РИА Новости в понедельник, 9 сентября.

Глава центральной избирательной комиссии Элла Памфилова отметила, что в сравнении с 2018 годом наблюдается рост явки избирателей. Тогда голосовать пришли 37,6% населения.

Ранее 9 сентября стало известно, что явка на выборах депутатов в Мосгордуму составила 21,77%.

8 сентября в 85 российских регионах прошли более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе 17 губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, а в Москве — депутатов Мосгордумы.

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