Памфилова назвала среднюю явку на выборах в единый день голосования

Окончательная средняя явка избирателей на выборах в единый день голосования 8 сентября составила 41,2%. Об этом сообщило агентство РИА Новости в понедельник, 9 сентября.

Глава центральной избирательной комиссии Элла Памфилова отметила, что в сравнении с 2018 годом наблюдается рост явки избирателей. Тогда голосовать пришли 37,6% населения.

Ранее 9 сентября стало известно, что явка на выборах депутатов в Мосгордуму составила 21,77%.

8 сентября в 85 российских регионах прошли более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе 17 губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, а в Москве — депутатов Мосгордумы.