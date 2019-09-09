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ЛДПР выигрывает все выборы в Хабаровском крае

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Согласно предварительным итогам голосования, в думу города Хабаровска проходят 34 кандидата от партии ЛДПР. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на данные крайизбиркома.

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«Хабаровская городская дума седьмого созыва полностью сменила состав. При подсчете голосов 34 мандата достались кандидатам от партии ЛДПР и один — представителю партии «Справедливая Россия», — цитирует сообщение «Интерфакс».

Также представители ЛДПР получат большинство в законодательной думе Хабаровского края. По партийным спискам ЛДПР набрала 56,12%, за ними идут КПРФ с 17,24%, третьи — «Единая Россия» с 12,51%. В 22 из 24 одномандатных округов на выборах в краевой парламент также победили представители партии ЛДПР. На довыборах в Госдуму победу одержал выдвинутый ЛДПР Иван Пиляев.

Губернатором Хабаровского края с сентября 2018 года является также кандидат от ЛДПР Сергей Фургал.

Накануне секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что считает прошедшие в регионах выборы победой «Единой России». По его словам, во всех законодательных собраниях партия получает большинство по спискам и только в нескольких округах добирает большинство за счет одномандатников.

8 сентября в 85 российских регионах прошли более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе 17 губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, а в Москве — депутатов Мосгордумы.

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