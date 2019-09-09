Турчак рассказал о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак считает прошедшие в регионах выборы победой «Единой России». По его словам, во всех законодательных собраниях партия получает большинство по спискам и только в нескольких округах добирает большинство за счет одномандатников.

«Единая Россия» жахнула на этих выборах всех», — сказал Турчак журналистам вечером в воскресенье, 8 сентября.

Он отметил, что исключением стал лишь Хабаровский край, в котором «Единая Россия» проиграла выборы партии ЛДПР. Турчак также добавил, что партия выиграла выборы в городскую Думу Иркутска, несмотря на «включенный административный ресурс». Партия также одержала победу на выборах мэра Улан-Удэ.

«И это показывает, как рассыпались прогнозы социологов и политологов, прогнозировавших результаты выборов на этих территориях», — цитирует Турчака газета «Ведомости».

8 сентября в 85 российских регионах прошли более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе 17 губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, а в Москве — депутатов Мосгордумы.