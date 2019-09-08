МВД заявило об отсутствии способных повлиять на выборы нарушений

Полиция не допустила нарушений общественного порядка, которые могли бы повлиять на результаты единого дня голосования в России. Об этом говорится в сообщении на сайте российского МВД 8 сентября.

В министерстве уточнили, что в воскресенье за порядком на избирательных участках следило более 130 тыс. сотрудников внутренних дел.

«Также были привлечены военнослужащие Росгвардии, представители народных дружин, частных охранных организаций и общественных формирований правоохранительной направленности», — отмечают в ведомстве.

Центризбирком (ЦИК) России положительно оценил работу МВД.

Ранее на брифинге в ЦИКе генерал-полковник полиции, первый замминистра внутренних дел Александр Горовой отчитался о поступлении с начала дня голосования 315 сообщений о нарушениях на выборах по состоянию на 17:00 мск. Однако, по его словам, треть из них не подтвердилась.

В воскресенье в 85 российских регионах прошло более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 субъектах выбирали заксобрания, в 16 — губернаторов, в 22 административных центрах прошли выборы в гордумы, а в трех региональных столицах — выборы глав муниципальных образований. Помимо этого были проведены довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях.

В 21:00 мск глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что голосование завершено.