Прямой эфир
Сюжет:

МВД заявило об отсутствии способных повлиять на выборы нарушений

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полиция не допустила нарушений общественного порядка, которые могли бы повлиять на результаты единого дня голосования в России. Об этом говорится в сообщении на сайте российского МВД 8 сентября.

В министерстве уточнили, что в воскресенье за порядком на избирательных участках следило более 130 тыс. сотрудников внутренних дел.

«Также были привлечены военнослужащие Росгвардии, представители народных дружин, частных охранных организаций и общественных формирований правоохранительной направленности», — отмечают в ведомстве.

Центризбирком (ЦИК) России положительно оценил работу МВД.

Ранее на брифинге в ЦИКе генерал-полковник полиции, первый замминистра внутренних дел Александр Горовой отчитался о поступлении с начала дня голосования 315 сообщений о нарушениях на выборах по состоянию на 17:00 мск. Однако, по его словам, треть из них не подтвердилась.

В воскресенье в 85 российских регионах прошло более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 субъектах выбирали заксобрания, в 16 — губернаторов, в 22 административных центрах прошли выборы в гордумы, а в трех региональных столицах — выборы глав муниципальных образований. Помимо этого были проведены довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях.

В 21:00 мск глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что голосование завершено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Памфилова объявила о завершении голосования на выборах 8 сентября
В МВД к 17:00 поступило 315 сообщений о происшествиях на выборах

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019