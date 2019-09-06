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Роскомнадзор предупредил о запрете политической агитации в день тишины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Роскомнадзор выступил с официальным предупреждением иностранным социальным сетям по агитации в день тишины и в ходе единого дня голосования (ЕДГ). Об этом говорится в сообщении в официальном Twitter ведомства.

«Необходимо принять меры по недопущению распространения 7–8 сентября политической рекламы на интернет-площадках», — указано в обращении Роскомнадзора к Google, YouTube, Facebook и Instagram. Отмечается, что в противном случае Россия будет оценивать это как вмешательство в суверенные дела РФ, оставляя за собой право на адекватную реакцию.

Предвыборная агитация проводится в период, который начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в 0:00 по местному времени за одни сутки до дня голосования. Соответственно, проведение предвыборной агитации в день голосования (8 сентября) и в день тишины (7 сентября) запрещено. За нарушение указанных требований предусмотрена административная ответственность.

8 сентября в единый день голосования в 85 регионах России пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня. В частности, пройдут выборы депутатов Мосгордумы. Кроме того, состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.

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