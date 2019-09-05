Сформирован окончательный список кандидатов на выборы в Мосгордуму

Окончательный список кандидатов на выборы в Мосгордуму седьмого созыва включает 225 человек. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, передает НСН.

По его словам, в соответствии с законодательством, кандидаты в депутаты до 2 сентября включительно могли снять свою кандидатуру с участия в выборах.

«Кроме того, в отдельных случаях, указанных в Избирательном кодексе Москвы, это право продлевается до 6 сентября. На данный момент в судах не осталось на рассмотрении решений о снятии кандидатов», — цитирует Реута ТАСС.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Было зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий и 62 самовыдвиженца.

57 кандидатов получили отказ, но затем представитель партии «Яблоко» Сергей Митрохин обжаловал это решение в Мосгорсуде и был допущен к участию в выборах. Затем девять человек выбыли из предвыборной гонки по решению суда или самостоятельно сняв свою кандидатуру.

Выборы депутатов Московской городской думы назначены на 8 сентября. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля, а прием документов на регистрацию — 6 июля.