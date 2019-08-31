ЦИК РФ обвинила Associated Press в искажении слов Памфиловой

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России обратится в Общественную коллегию по жалобам на прессу в связи с тем, что информационное агентство Associated Press (AP) в своем материале разместило разрозненные и потерявшие изначальный смысл фрагменты из интервью с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой, допустило искажение фактов, а само видеоинтервью полностью так и не было обнародовано. Об этом говорится в заявлении на сайте ЦИК, опубликованном в субботу, 31 августа.

Отмечается, часовое интервью с Памфиловой съемочная группа агентства записала 27 августа.

29 августа AP вместо заявленного видеоинтервью Памфиловой опубликовало авторский материал корреспондента Натальи Васильевой, содержащий «оценочную, политизированную трактовку заявленной темы (предстоящие выборы в РФ. — Ред.) с включением в него вырванных из контекста высказываний председателя ЦИК России». В заявлении говорится, что автор статьи допустил также искажение ряда фактов.

Например, в материале было указано, что «нарушения включали незначительные канцелярские ошибки или неправильные личные данные, которые были внесены работниками избиркома».

«Официально подтверждено, что в документах ряда кандидатов в депутаты Мосгордумы выявлен целый ряд существенных нарушений требований законодательства, которые стали причиной отказа им в регистрации. Указанные нарушения допущены исключительно по вине кандидатов или лиц, участвующих в подготовке пакета документов для их выдвижения, и влекут установленные законом правовые последствия», — поясняется на сайте ЦИК.

Отмечается, что в результате предметного разговора, состоявшегося 30 августа между Памфиловой и и.о. директора службы новостей АP Харриет Моррис, была достигнута договоренность о корректировке текста статьи. Однако к вечеру того же дня в пресс-службу Центризбиркома поступил официальный ответ агентства, согласно которому «статья автора признана АР корректной, опровержение не размещено, а незначительные дополнения в тексте не изменили сути материала».

Согласно заявлению ЦИК России расценила подобные действия Associated Press как нарушение требований закона РФ о СМИ, обязывающего журналиста «удовлетворять просьбы лиц, предоставивших информацию, об авторизации цитируемого высказывания» и «проверять достоверность сообщаемой им информации», а также запрещающего использование прав журналиста «в целях сокрытия или фальсификации общественно значимых сведений».

«Представляется, что при ее (публикации. — Ред.) подготовке нарушены не только нормы закона, но и правила профессиональной журналистской этики», — подчеркнули в ЦИК.

В ЦИК заявили, что в кратчайшие сроки направят все материалы, связанные с этим инцидентом, на рассмотрение Общественной коллегии по жалобам на прессу.

Выборы депутатов Московской городской думы назначены на 8 сентября. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля, а прием документов на регистрацию — 6 июля.