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Роскомнадзор защитил фильм «Паразиты» от пиратов

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Фото: provzglyad.com
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Специалисты Роскомнадзора (РКН) приняли предварительные обеспечительные меры защиты исключительных прав на фильм «Паразиты», вышедший на широкие экраны в России в июле 2019 года.

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По данным ведомства, после получения уведомления владельцы 18 сайтов изъяли из публичного доступа пиратские копии сериала. «Операторами связи ограничивается доступ к четырем страницам на территории России», — отмечается в пятницу, 30 августа, на сайте РКН.

Всего меры принимаются в отношении 22 интернет-ресурсов.

Нормы закона о защите прав на интеллектуальную собственность дают возможность правообладателю во внесудебном порядке обратиться к администрации сайта-нарушителя с требованием прекратить нарушение авторских и (или) смежных прав, напомнили в РКН.

В случае непринятия мер правообладатель может подать в Мосгорсуд заявление о принятии предварительных обеспечительных мер, то есть об ограничении доступа к пиратскому интернет-ресурсу.

Ранее в августе Роскомнадзор ограничил доступ к пиратским копиям фильма «Мстители: Финал». После уведомления владельцы пяти сайтов самостоятельно изъяли из публичного доступа копии картины. Кроме этого, операторы связи ограничили доступ к двум интернет-ресурсам на территории России.

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