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Роскомнадзор защитил «Рассказ служанки» от пиратов

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Фото: MGM Television
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Роскомнадзор принял меры для защиты сериала «Рассказ служанки» от интернет-пиратов. Как сообщается на сайте ведомства в субботу, 3 августа, владельцы онлайн-ресурсов получили уведомления с требованием ограничить доступ к нелегальным копиям телешоу на основании определения Мосгорсуда.

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Данное определение было принято по заявлению компании-правообладателя «Сеть Телевизионных Станций». После получения уведомления 214 сайтов самостоятельно изъяли из публичного доступа нелегальные копии сериала, еще с четырех страниц они будут удалены в ближайшее время. Доступ к 162 ресурсам был ограничен в связи с распространением пиратского контента, несмотря на предупреждение.

В середине июня Роскомнадзор ограничил доступ к нелегальным копиям сериала «Сирано. Успеть до премьеры». Фильм вышел в российский прокат в апреле 2019 года.

Сериал «Рассказ служанки» основан на одноименной книге канадской писательницы Маргарет Этвуд. Действие происходит в будущем, в вымышленном тоталитарном государстве Галаад, захваченном религиозными фундаменталистами. «Служанками» называют женщин, способных иметь детей. Их функция — рожать детей для семей офицеров и чиновников.

Премьера первого сезона состоялась в 2017 году. В июле 2019-го стало известно, что шоу продлили на четвертый сезон.

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