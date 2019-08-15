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Роскомнадзор ограничил доступ к пиратским копиям фильма «Мстители: Финал»

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Фото: WDSSPR
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Роскомнадзор на основании судебных решений ограничил доступ к нелегальным копиям фильма Marvel «Мстители. Финал», цифровой релиз которого состоялся 2 августа 2019 года.

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Отмечается, что после уведомления владельцы пяти сайтов самостоятельно изъяли из публичного доступа копии картины. Кроме этого, операторы связи ограничили доступ к двум интернет-ресурсам на территории России, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия».

В Роскомнадзоре напомнили, что нормы и требования о защите прав на интеллектуальную собственность дают возможность правообладателю во внесудебном порядке обратиться к администрации сайта с требованием прекратить нарушение авторских и (или) смежных прав. Если требование не выполняется, правообладатель вправе подать в Мосгорсуд заявление об ограничении доступа к пиратскому сайту.

Ранее в августе сообщалось, что Роскомнадзор принял меры для защиты сериала «Рассказ служанки» от интернет-пиратов. Владельцы онлайн-ресурсов получили уведомления с требованием ограничить доступ к нелегальным копиям телешоу на основании определения Мосгорсуда.

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