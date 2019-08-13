Прямой эфир

Роскомнадзор внес Instagram Светова в реестр запрещенной информации

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роскомнадзор внес аккаунт в Instagram члена федерального комитета Либертарианской партии и блогера Михаила Светова в реестр страниц, содержащих запрещенную информацию.

Как сообщает РЕН ТВ, причиной такой меры стала публикация на странице откровенных фотографий несовершеннолетних девушек.

На данный момент аккаунт оппозиционера не заблокирован. По данным телеканала, представители надзорной службы требуют, чтобы Instagram удалил страницу либертарианца, а не только отдельные посты.

Ранее, 31 июля, Пресненский суд Москвы арестовал Светова на 30 суток за повторное нарушение законодательства о митингах.

27 июля в центре Москвы состоялась несанкционированная акция. Выйти на митинг людей призвали снятые с регистрации кандидаты на участие в выборах в Мосгордуму. Несмотря на предупреждения МВД о незаконности мероприятия, на Тверской улице собралось около 3,5 тыс. человек, 700 из которых — журналисты и блогеры.

30 июля мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о возможности новой провокации в Москве — Либертарианская партия заявила о намерении провести акцию, но отказалась от предложенной властями площадки на проспекте Сахарова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Портал risovach удалил оскорбительное изображение флага РФ из-за Роскомнадзора
Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту с данными 900 тыс. клиентов банков

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017