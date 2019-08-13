Роскомнадзор внес Instagram Светова в реестр запрещенной информации

Роскомнадзор внес аккаунт в Instagram члена федерального комитета Либертарианской партии и блогера Михаила Светова в реестр страниц, содержащих запрещенную информацию.

Как сообщает РЕН ТВ, причиной такой меры стала публикация на странице откровенных фотографий несовершеннолетних девушек.

На данный момент аккаунт оппозиционера не заблокирован. По данным телеканала, представители надзорной службы требуют, чтобы Instagram удалил страницу либертарианца, а не только отдельные посты.

Ранее, 31 июля, Пресненский суд Москвы арестовал Светова на 30 суток за повторное нарушение законодательства о митингах.

27 июля в центре Москвы состоялась несанкционированная акция. Выйти на митинг людей призвали снятые с регистрации кандидаты на участие в выборах в Мосгордуму. Несмотря на предупреждения МВД о незаконности мероприятия, на Тверской улице собралось около 3,5 тыс. человек, 700 из которых — журналисты и блогеры.

30 июля мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о возможности новой провокации в Москве — Либертарианская партия заявила о намерении провести акцию, но отказалась от предложенной властями площадки на проспекте Сахарова.