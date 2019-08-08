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Портал risovach удалил оскорбительное изображение флага РФ из-за Роскомнадзора

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Интернет-портал risovach удалил оскорбительное изображение флага России по требованию Роскомнадзора. Об этом в четверг, 8 августа, сообщили «Известиям» в ведомстве.

Роскомнадзор направил уведомление об удалении изображения администраторам интернет-портала после поступившего ведомству требования Генпрокуратуры.

25 июля Роскомнадзор уже ограничивал доступ к странице на интернет-портале risovach с оскорбляющим флаг и граждан России изображением.

18 марта 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал законопроект о борьбе с информацией, оскорбляющей человеческое достоинство и выражающей явное неуважение к государственным символам и обществу. Нарушителям грозит штраф от 30 до 300 тыс. рублей, а в случае повторного нарушения — арест на срок до 15 суток.

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