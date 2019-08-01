Роскомнадзор пригрозил «миллионными штрафами» иностранным СМИ

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что поправки в российское законодательство, которые позволят зеркально отвечать на действия зарубежных медиарегуляторов, в частности, на решение Ofcom по RT, будут предусматривать миллионные штрафы для иностранных СМИ. Об этом он рассказал в беседе с «Интерфакс» в четверг, 1 августа.

«Будут подготовлены поправки в закон «О СМИ» в части регулирования деятельности иностранных средств массовой информации. Они будут предусматривать крупные миллионные штрафы для иностранных СМИ», — отметил Жаров.

По его словам, соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшие 10 дней.

Ранее 1 августа стало известно, что Роскомнадзор предложит поправки в законодательство для зеркального ответа на пристрастное отношение к российским СМИ за границей, в частности в Великобритании.

Целью поправок в Роскомнадзоре назвали «приведение в соответствии с британскими стандартами норм, распространяющихся на иностранные СМИ», работающие в России.

26 июля сообщалось, что британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал российский телеканал RT на £200 тыс. (около $250 тыс.). Причиной штрафа, по сообщению британской службы, стало «серьезное нарушение правил вещания» со стороны RT, а именно отсутствие «должной беспристрастности».

Представители телеканала в этой связи отметили, что штраф был назначен без решения суда. RT выразил возмущение и добавил, что назначенная сумма значительно превышает штрафы, наложенные на другие СМИ за такие серьезные нарушения, как разжигание ненависти и призывы к насилию.