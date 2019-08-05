Роскомнадзор потребовал объяснений в связи с утечкой данных клиентов Бинбанка

Роскомнадзор потребовал объяснений в связи с сообщениями об утечке личных данных клиентов Бинбанка. Как сообщили в понедельник, 5 августа, в надзорном ведомстве, соответствующее письмо было направлено банку «Открытие».

«В письме содержится требование представить информацию о причинах, повлекших распространение персональных данных клиентов банка, о лицах, допустивших указанное распространение, а также о принятых мерах по устранению последствий случившегося», — отметили в пресс-службе. Там уточнили, что в свободный доступ попали такие сведения, как фамилии, имена и отчества клиентов, их телефоны и адреса, а также паспортные данные.

Ранее 5 августа стало известно об обнаружении на одном из интернет-сайтов базы с персональными данными 70 тыс. клиентов Бинбанка. Все они в свое время подавали заявки на получение кредитной карты Эlixir.

​В Роскомнадзоре полагают, что несвоевременное предупреждение об утечках ставит под угрозу безопасность персональных данных граждан.

Бинбанк находится в процессе объединения с «ФК Открытие» в рамках санации. О начале этой процедуры стало известно в начале июня в ходе Петербургского международного экономического форума. Завершиться она должна в декабре текущего года.

9 июля сообщалось о проверке, которую Генеральная прокуратура РФ начала по факту утечек персональных данных россиян, в том числе клиентов трех крупных банков. Речь идет об оказавшихся в свободном доступе данных 900 тыс. клиентов Альфа-банка, ОТП Банка и ХКФ Банка.