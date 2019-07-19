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Данные россиян смогут использовать без их ведома

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В России планируют разрешить использовать информацию о гражданах без их согласия. Поправки к закону «О персональных данных» представил правительству вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

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Документ, с которым ознакомились «Известия», уже получил положительный отзыв кабмина, сообщил представитель вице-премьера Максима Акимова. В поправках говорится, что обладатель данных будет обязан обезличить их так, чтобы раскрыть человека не помогла никакая дополнительная информация.

Под информацией, которую можно обезличить, подразумеваются данные о местоположении человека, его пол, возраст, а также средний счет за сотовую связь (ARPU), сказал «Известиям» руководитель правового комитета Ассоциации участников рынка больших данных Никита Данилов.

Он объяснил, что интернет-компании могут добавить к этому данные об интересах и поисковых запросах пользователей, покупках в интернет-магазинах, а также информацию о состоянии счетов клиентов.

Как заявили «Известиям» в аппарате Совфеда, инициатива не дает операторам права продавать личные данные своих клиентов, а создает возможность передавать обезличенную информацию для улучшения работы сервисов, например для городского благоустройства, анализа трафика дорожного движения или спроса на услуги.

Подробнее — в материале «Известий»:

Рынок без спроса: данные о россиянах смогут использовать без их ведома

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