Считают ваши денежки: «Яндекс» нашел способ следить за доходами юзеров

Компания «Яндекс» разработала способ определения доходов пользователей своих сервисов. Корпорация уже зарегистрировала соответствующий патент, с которым ознакомились «Известия». Из документа следует, что заработок будут определять по профессии . Выяснить место работы пользователя не сложно, если подслушать окружающие его звуки и «подсмотреть», какими приложениями он пользуется. Технологию можно использовать как минимум для персонализации рекламы или запуска нового сервиса, говорят эксперты. Однако они не исключают, что собранной информацией могут заинтересоваться и спецслужбы.

Все под контролем

Патент, зарегистрированный «Яндексом», получил название «Система и способ определения дохода пользователя мобильного устройства» . Заявка от корпорации поступила еще в апреле 2017-го, но зарегистрировано Роспатентом изобретение было только в этом году.

Как следует из описания, доход предполагается определять по профессии пользователя. Это можно сделать, проанализировав данные GPS, окружающие звуки и «подсмотрев», какие сторонние приложения для работы есть на смартфоне (веб-сервисы по управлению строительством, сервисы доставки, веб-сервисы поливки и так далее) . К примеру, строителя выдаст постоянный шум — в патенте приведены в качестве примера работы по сносу, плотницкие и сварочные работы. Также в документе фигурируют профессии водителя такси, курьера, официанта и художника.

Описанная технология не всегда может точно определить профессию пользователя, полагает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. К примеру, данные с сенсоров девайсов санитарки и главврача будут примерно одинаковыми. Потом, даже точное определение профессии не дает представления о доходе , считает Александр Сафонов.

яндекс Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Допустим, «вилка» зарплаты экономиста в Москве — от 40 тыс. до 1 млн рублей, и сведения о квалификации конкретного специалиста трудно получить по данным смартфона. Опять же, даже точное знание ежемесячного дохода ничего не говорит о возможностях: человек может как тратить только на себя, так и содержать жену, детей, родителей, — рассказал эксперт.

Данные о пользователях компания может собирать с помощью таких приложений, как «Яндекс.Такси», Google.Maps, «Яндекс.Карты», «Яндекс.Почта», Uber, «Яндекс.Поиск», «Яндекс.Деньги», Gmail и других, указано в патенте. В качестве примеров клиентских устройств приводятся настольные компьютеры, ноутбуки, нетбуки, смартфоны, планшеты, а также сетевое оборудование — маршрутизаторы, коммутаторы и шлюзы.

При этом в «Политике конфиденциальности» корпорации указано, что она может не только самостоятельно использовать персональную информацию, но и передавать ее рекламодателям и другим партнерам. Также, если к тому обязывает закон, данные могут запросить любые национальные или международные регулирующие органы, правоохранители, центральные или местные исполнительные органы власти, а также суды или другие государственные службы.

яндекс Приложение «Яндекс.Такси» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В пресс-службе «Яндекса» отказались отвечать на вопросы «Известий» о том, используется ли запатентованная система на практике и как можно применить полученные с ее помощью данные.

— Но хочу напомнить, что не все технологии, которые патентуются, потом используются. Это нормальная практика для разных компаний, — отметил представитель «Яндекса».

Законодательство о персональных данных не ограничивает возможности использования программных средств, пояснили «Известиям» в Роскомнадзоре в ответ на просьбу проанализировать описанную в патенте методику на соответствие действующим нормам права . Там отметили, что сбор и дальнейшая обработка персонифицированной информации может осуществляться только на основании закрытого перечня правовых оснований, предусмотренных ст. 6 закона «О персональных данных» (например, в исследовательских целях или для работы властей), с соблюдением требований конфиденциальности и безопасности, а также с обеспечением локализации баз данных на территории России.

Маркетинг или шпионаж

Патент был оформлен на конкретную бизнес-идею, которую придумал работавший в корпорации на момент подачи заявки Леонид Шныр — он же указан в числе авторов изобретения.

— Эта идея может никогда не быть реализованной, но она имеет большой потенциал, поэтому решили запатентовать. Вопрос не в том, что описанный подход лучше используемых сейчас в работе с данными. Важно, что он открывает новые возможности. Уверен, если «Яндекс» будет использовать этот патент (или уже использует), всё будет реализовано в рамках законодательства, — сказал «Известиям» Леонид Шныр.

На сбор материалов через микрофон, маршрутов, информации о приложениях требуется получать согласие пользователя, пояснил замдиректора координационного центра национального домена сети интернет Сергей Копылов. Оно может быть выражено галочкой, которую приложения предлагают поставить перед началом работы как знак принятия правил использования сервиса, пояснил он. Больше 90% людей не читают документы, считая это слишком утомительным занятием, заметил Сергей Копылов. Он предположил, что, даже не используя систему, «Яндекс» может на ней заработать, предъявив судебные претензии к другим корпорациям, если они захотят собирать те же данные.

яндекс Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Защититься от прослушивания и других способов слежки за пользователями позволяют сами гаджеты, отметил глава департамента разработок Bitware Дмитрий Мурзинов. К примеру, техника Apple позволяет запрещать приложениям доступ к геолокации, микрофону, камере и так далее или разрешать его лишь при использовании сервисов. Аналогичные механизмы есть и у смартфонов на Android. Однако, эксперт выразил озабоченность тенденцией распространения аппаратуры собственной разработки «Яндекса»: «Яндекс.Смартфона», «Яндекс.Станции» и «Яндекс.Авто», на работу сенсоров которых не накладываются ограничения третьих сторон. Так например, семь микрофонов колонки «Яндекс.Станция», как и автомобиль «Яндекс.Драйва» слушают пользователей постоянно.

За поведением владельцев гаджетов следят многие корпорации, уверен директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков . Например, многие замечали, что, если поговорить рядом со смартфоном о каком-либо товаре, в Facebook начинает появляться его реклама. Американские конгрессмены даже спрашивали основателя соцсети Марка Цукерберга, подслушивает ли приложение пользователей, однако бизнесмен опровергал эту информацию. В сборе данных через микрофон или наличии такой возможности ранее уличали Google и Apple, напомнил Владимир Зыков.

яндекс Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Как минимум информацию о человеке можно использовать для рекламы товаров. Однако нельзя исключать, что «подсматривание» за другими приложениями можно применить в промышленном шпионаже. Потом, вероятно, данные о пользователях могут быть предоставлены по запросу спецслужб, — предположил эксперт.

1 июля 2018 года в России вступил в силу свод антитеррористических законов, известный как «пакет Яровой». Правила, в частности, предусматривают хранение компаниями, входящими в реестр ОРИ, трафика в течение шести месяцев. Данные должны предоставляться спецслужбам, если от них поступит такой запрос.