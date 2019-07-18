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Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности

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Фото: Depositphotos
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Американский сенатор от Демократической партии Чак Шумер направил в Федеральное бюро расследований (ФБР) и Федеральную торговую комиссию (FTC) письмо, в котором говорится, что приложение Face App, созданное в России, может быть угрозой для национальной безопасности. Также, по его мнению, программа угрожает конфиденциальности данных миллионов американских граждан. Скан документа опубликован в Twitter Шумера.

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Для пользования приложением юзеры обязаны предоставить ему полный доступ к личным фото и данным, отметил сенатор. В будущем, по его мнению, вся информация может быть использована без согласия владельцев. То, что приложение создано российской компанией, по его словам, создает угрозу передачи персональных данных (включая биометрические) правительству России или связанным с ним организациям.

Сенатор попросил ведомства провести проверку приложения и выяснить, как решаются вопросы безопасности данных.

Ранее в июле было опубликовано совместное расследование британской газеты The Guardian, немецкой Süddeutsche Zeitung и американской The New York Times. Журналисты заявили, что пограничники на одном из китайских контрольно-пропускных пунктов тайно устанавливают в смартфоны туристов шпионское приложение, которое отслеживает их личную информацию, включая электронную почту, сообщения и контакты и, предположительно, данные о местоположении. Это, по данным правозащитников, касается как уйгуров (тюркоязычная народность, которую китайское правительство считает склонной к сепаратизму и экстремизму), так и иностранцев.

Face App — мобильное приложение для изменения фотографий. Оно может применяться как для ретуши фото, так и для изменения картинки с помощью искусственного интеллекта — например, «смены пола» или «состаривания», образы супергероев и других популярных персонажей. Существуют версии как для iOs, так и для Android. В июле оно приобрело вирусную популярность в соцсетях, многие пользователи стали публиковать измененные портреты. Программа разработана российскими специалистами в 2017 году.

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