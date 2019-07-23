Сотрудникам банков могут запретить пользоваться смартфонами на работе

Пользоваться на рабочем месте смартфонами могут запретить банковским служащим. Об этом «Известиям» рассказали вице-президенты ассоциаций — банков России (АБР) и российских банков (АРБ) Алексей Войлуков и Олег Скворцов.

Такие рекомендации для кредитных организаций могут появиться уже в сентябре.

«Как вариант, банки могут обеспечивать сотрудников мобильными телефонами без камер. Важно сохранить служащим связь с внешним миром, одновременно исключив возможность для злоупотреблений», — заметил Скворцов.

Отмечается, что в нескольких подразделениях некоторых банков такие ограничения уже действуют.

В самих банках не уверены в действенности таких запретов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Стоп-слито: служащим банков могут запретить пользоваться смартфонами