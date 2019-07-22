Внедрение технологий блокчейн угрожает безопасности банков

Активное внедрение финансовыми организациями технологий блокчейн угрожает их безопасности, вплоть до полной потери контроля над критически важными ресурсами. Об этом говорится в отчете Positive Technologies (специализируется на киберзащите), подготовленном для «Известий». По оценкам аналитиков, половина пилотных проектов банков и более 70% заключаемых смарт-контрактов демонстрируют уязвимости к хакерским атакам.

Отчасти это связано с новизной технологии для программистов, что приводит к большому числу ошибок при написании кода. Данные выводы «Известиям» подтвердили в Doctor Web. Антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Алексей Маланов отметил, что без опыта противостояния угрозам могут быть системы на базе блокчейна.

Российские банки используют технологии блокчейн как в тестовых, так и в полноценных рабочих проектах, следует из ответов крупнейших организаций, опрошенных «Известиями». Например, Сбербанк пользуется технологией распределенного реестра для заключения сделок внебиржевого РЕПО. ВТБ реализует в начале 2020 года несколько пилотных проектов в области торгового финансирования и расчетов.

Альфа-банк продвигает блокчейн-решения в транспортной отрасли — агентской продаже авиабилетов, поставках авиационного топлива, в ЖКХ. Райффайзенбанк выпустил первую электронную закладную с учетом и хранением в распределенной системе данных, и сейчас этот проект готовится к промышленной эксплуатации.

Между тем в опрошенных «Известиями» кредитных организациях пока не видят значительных рисков в использовании блокчейна, поскольку на данном этапе большинство проектов пилотируются в закрытом режиме. Однако они признают, что технология недостаточно изучена и прецеденты с хищением средств из криптобирж подтверждают ее уязвимость.

Подробнее — в материале «Известий»:

Чей блокчейн: половина цифровых проектов банков уязвима для хакеров