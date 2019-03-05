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Мобильные банковские «троянцы» стали главной угрозой 2018 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Количество атак с использованием вредоносного мобильного программного обеспечения во всем мире в 2018 году выросло практически вдвое — почти до 117 млн. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе «Лаборатории Касперского».

Главной угрозой прошлого года оказались мобильные банковские троянцы. В общей сложности за 2018 год эти вредоносные программы атаковали 1,8 млн пользователей в 180 странах. При этом основной их удар пришелся на Россию, где с финансовыми угрозами на смарфтонах и планшетах столкнулось чуть более 2% пользователей страны, говорится в сообщении IT-компании.

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Одними из самых массовых троянцев в прошлом году оказались Asacub и Hqwar, которые распространялись с рекордной частотой начиная со II квартала.

«Мир мобильных угроз постоянно развивается не только с точки зрения количества вредоносных программ и не только с позиции технического совершенствования каждой новой модификации зловреда, хотя оба эти процесса стремительно набирают обороты. Быстрое распространение мобильных гаджетов открывает для злоумышленников новые возможности завладеть чужими деньгами и ценной информацией, и, естественно, они не преминут этим воспользоваться», — заключил антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев.

Для защиты от киберугроз, в том числе мобильных, компания рекомендует пользователям придерживаться нескольких правил. В частности, не переходить по сомнительным ссылкам в почте и мессенджерах, даже если их прислали знакомые. Также регулярно делать резервные копии критически важных данных.

Еще один совет заключается в том, чтобы устанавливать приложения только из официальных магазинов и открывать им доступ только к функциям, которые действительно требуются.

Ранее, 22 января, в компании «Доктор Веб» рассказали об обнаружении компьютерного вируса, который крадет пароли от кошельков криптовалют.

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