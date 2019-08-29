«Антипиратский» меморандум решили продлить до конца года

Участники «антипиратского» меморандума в РФ решили продлить его действие до конца года, если законопроект, закрепляющий его положения, до 30 сентября будет внесен в Госдуму. Об этом 29 августа сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службы Роскомнадзора.

«На совещании в Роскомнадзоре стороны антипиратского меморандума договорились, что действие документа будет продлено до конца текущего года при условии, что законопроект, закрепляющий положения меморандума, будет внесен на рассмотрение Государственной думы до 30 сентября», — говорится в сообщении. Также отмечается, что продление действия документа оформят протоколом сегодняшнего совещания.

Меморандум о защите авторских прав в интернете был подписан и вступил в силу 1 ноября 2018 года. Его участниками стали представители 12 крупнейших производителей кино- и телепродукции и российские интернет-площадки. Документ ввел досудебный порядок разрешения спорных вопросов между правообладателями и поисковыми системами по поводу незаконного размещения ссылок на пиратский контент. Стороны договорились разработать соответствующий законопроект на его основе. Меморандум действует до 1 сентября 2019 года, к нему могут присоединяться новые участники.

Ранее руководитель Агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц рассказал, что попытки фильтровать пиратский контент при помощи поисковых систем чрезмерны и только приведут к росту популярности даркнета.

Российские телекомпании, онлайн-кинотеатры и IT-компании подготовили поправки в закон «Об информации», согласно которым поисковые системы будут обязаны подключаться к специальному реестру пиратских ссылок и удалять их после появления в нем в течение шести часов, написала 29 августа газета «Ведомости».

Представитель Роскомнадзора подтвердил, что данные поправки готовы и направлены в администрацию президента, отметило ТАСС. Далее их планируют передать в комитет по информационной политике Госдумы, который продолжит работу над ним и внесет на рассмотрение парламента.