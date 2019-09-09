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Хабиров побеждает на выборах главы Башкирии

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Радий Хабиров одерживает победу на выборах главы Башкирии, набирая 82,02% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщили в республиканской избирательной комиссии.

До этого Хабиров являлся временно исполняющим обязанности главы Башкирии.

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Второе место занял кандидат от КПРФ Юнир Кутлугужин (6,89), далее идут Иван Сухарев (ЛДПР) и Зульфия Гайсина («Яблоко»), набравшие 4,53% и 1,53% соответственно, отмечает ТАСС.

8 сентября состоялся единый день голосования. В 85 регионах прошли более 5 тыс. выборов разного уровня. Россияне выбрали губернаторов, депутатов областных и городских дум, а также депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.

По итогам обработки 100% протоколов известно, что на выборах губернатора Курской области победил Роман Старовойт, главой Липецкой области избран Игорь Артамонов, Алтай возглавит Олег Хорохордин, Курганскую область — врио губернатора Вадим Шумков, а Астраханскую врио главы области Игорь Бабашукин.

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