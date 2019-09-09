Второй лишний: губернаторские кампании закончились одним туром

Единый день голосования 8 сентября практически не принес сюрпризов, кроме неожиданно высокого результата ЛДПР в Хабаровском крае. Единороссы получили большинство мандатов в 11 из 12 законодательных собраний. А губернаторская кампания обошлась без вторых туров – во всех 16 регионах побеждают действующие главы регионов, в том числе и в Петербурге, где с результатом выше ожидаемого лидирует Александр Беглов.

Признаны состоявшимися

Избирательные кампании разного уровня в единый день голосования завершились в 85 субъектах РФ. В 16 регионах состоялись прямые губернаторские выборы, а в Ингушетии главу республики определили депутаты Народного собрания. Жители 13 субъектов голосовали за депутатов региональных парламентов. 8 сентября прошли и выборы глав трех административных центров РФ, депутатов представительных органов власти 22 региональных столиц, а также довыборы депутатов Госдумы по одномандатным округам в Хабаровском крае, Новгородской, Орловской и Свердловской областях.

О том, что выборы состоялись, глава ЦИК Элла Памфилова поспешила заявить уже вечером в воскресенье.

– Пока, по имеющимся в ЦИК данным, ни на одном избирательном участке голосование не признано недействительным в отличие от предыдущих выборов, – сказала она на брифинге в информационном центре Центризбиркома.

выборы Видеостена из экранов, на которые выведены изображения из помещений избирательных комиссий, в Информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

По данным МВД России, в единый день голосования в органы внутренних дел поступили 315 сообщений о происшествиях разного рода - на треть меньше, чем в прошлом году, сообщил первый замглавы МВД Александр Горовой.

Средняя явка избирателей на 18:00 мск составила 33,75%, что на 1,5 п.п. выше прошлогодних показателей, уточнила Элла Памфилова.

Одним из первых на выборах в Мосгордуму проголосовал Владимир Путин - на избирательный участок 2151 президент прибыл около 10 часов утра. Глава РФ прошел весь процесс голосования: предоставил паспорт, заполнил бюллетень и опустил ее в в автоматическую урну. Российский лидер отметил, что лично не знает кандидата, за которого голосовал.

- Но надеюсь, хороший, порядочный человек, - заявил он.

Голос в "цифре"

Российская столица в 2019 году стала центром эксперимента по созданию цифровых избирательных участков. Председатели таких комиссий заверили "Известия", что не столкнулись с трудностями ни при организации участка, ни во время голосования.

Еще на трех участках в Москве проходил эксперимент с дистанционным голосованием на выборах в Мосгордуму. На участке присутствовали только члены избирательной комиссии и наблюдатели. За происходящим они следили по двум мониторам. На первом показывалось число перешедших на страницу для голосования, полученных электронных бюллетеней и число проголосовавших, на втором – только число проголосовавших.

Выборы В информационном центре ЦИК РФ в единый день голосования Фото: ТАСС/ Александр Щербак

В зале были установлены шесть принтеров - как только человек проходил по ссылке на электронный бюллетень, распечатывался бланк с зашифрованной подписью. После того, как голос за кандидата в Мосгордуму был отдан, на второй паре принтеров распечатывался бланк с зашифрованным результатом. Третья пара принтера используется в последний момент - для распечатки итогов.

В электронном голосовании на выборах депутатов Мосгордумы приняли участие большинство зарегистрировавшихся заранее избирателей - 92,3%, сообщила Элла Памфилова. Эксперимент оценили не только в ЦИК. Председатель правительства Дмитрий Медведев обратил особое внимание на необходимость анализа результатов и оценки возможности электронного голосования на федеральном уровне.

Высокое число принявших участие в электронном голосовании граждан демонстрирует потенциал и востребованность цифровых технологий, платформ и решений в избирательном процессе, заявил «Известиям» профессор факультета политологии МГУ Сергей Володенков. В дальнейшем доля принимающих участие в голосовании посредством «цифры» будет стремительно увеличиваться, уверен он.

Без вторых туров

Губернаторские кампании в этот раз сюрпризов не преподнесли. В прошлом году врио глав регионов, выдвинутые «Единой Россией», проиграли первые туры в четырех субъектах - Хакасии, Владимирской области, Приморском и Хабаровском краях. На момент сдачи номера вероятность вторых туров не вырисовывалась ни в одном из 16 субъектов, где проходили выборы.

Первым о своей победе заявил врио Сахалинской области, самовыдвиженец Валерий Лимаренко. После обработки 97,8% протоколов он обходил коммуниста Алексея Корниенко с результатом 61,4%. Вслед за Сахалином стали известны предварительные результаты в Забайкальском крае, где самовыдвиженец Александр Осипов лидировал с рекордным результатом 89,73% голосов после обработки 90,4% протоколов,

Не получилось интриги и на выборах губернатора республики Алтай. Врио главы республики Олег Хороходин побеждал на выборах после обработки 71,73% протоколов с результатом 60,33%%. Его основной соперник, коммунист Виктор Ромашкин набирал 30,78% голосов.

Выборы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

При всей сложности кампании высокие результаты показал по первым протоколам врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. После обработки 5,19% протоколов он набирал 66,45% голосов. При этом эксперты прогнозировали, что поддержку врио окажут от от 55% до 63% избирателей.

Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов объяснил этот результат слаженностью работы политтехнологических команд, которые «извлекли урок из прошлого года».

Три из четырех мандатов на довыборах в Госдуму, вероятнее всего, достанутся «Единой России». В Новгородской области на депутатское кресло претендует единоросс, зампред правительства области Юрий Бобрышев. В Свердловской области фаворитом кампании стал биатлонист, олимпийский чемпион Антон Шипулин, также выдвинутый ЕР. В Орловской области выдвиженка от «Единой России», ректор Орловского государственного университета Ольга Пилипенко пока обходит секретаря обкома КПРФ Иван Дынковича. И только в Хабаровском крае лидирует кандидат от ЛДПР Иван Пиляев.

Яркими оказались выборы в законодательную думу Хабаровского края и Мосгордуму. В Хабаровске рекордный для себя результат (55,8% голосов на 21:00) показала ЛДПР, а в Мосгордуму в основном шли самовыдвиженцы.

выборы Москвичи во время голосования на избирательном участке Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

"Единая Россия" получает большинство мандатов в 11 законодательных собраниях из 12, на выборы в которые выдвигала своих кандидатов. Об этом заявил в воскресенье секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

- Где-то это большинство конституционное, то есть две трети. Где-то это простое, - отметил он.

Вместе с тем, как сообщила «Известиям» замсекретаря «Единой России» Ольга Баталина, у партии есть претензии к другим политическим силам - в частности к КПРФ в Иркутской области.

– Наше иркутское отделение сообщает о проблемах, которые у него возникали в ходе голосования, – пояснила она.

Сейчас партия продолжает изучать жалобы, поступившие из регионов страны, добавила парламентарий.

На хорошем уровне

В целом выборы 8 сентября прошли на хорошем организационном уровне, без значимой доли фальсификаций и с соблюдением демократических процедур, считает Сергей Володенков. В легитимности итогов голосования сомневаться не приходится, уверен эксперт.

выборы Подсчет голосов по итогам единого дня голосования в Москве Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Глава АПЭК Дмитрий Орлов обратил внимание на то, что ситуация на региональных выборах-2019 развивалась иначе, чем в прошлом году.

– Негативные ожидания завершились позитивным для власти результатом, – отметил эксперт.

Подбор конкурентов помог избежать риска вторых туров, считает руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

– Но это лишь одна из причин. Количество предложений и усилий по реализации повестки развития и решению острых социальных проблем, которые предлагали врио сыграли главную роль, – пояснил эксперт. – Полезность кандидата – вот, что влияет на выбор.

По его мнению, большая часть недовольных осталась дома, так как не увидела тех, кто отвечал их запросу.

Над текстом работали Роман Сергеев, Наталья Башлыкова, Елена Сидоренко, Дмитрий Лару и Павел Панов