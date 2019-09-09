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Беглов лидирует на выборах главы Петербурга после обработки 70% протоколов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов по итогам обработки 70,67% протоколов, лидирует на выборах губернатора, набирая 64,11% голосов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

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Второе место после самовыдвиженца Беглова занимает кандидат от партии «Справедливая Россия» Надежда Тихонова — она набирает 17,22%. Далее следует представитель «Гражданской платформы» Михаил Амосов с показателем в 15,98%.

Выборы в Петербурге были организованы на 1944 участках. По данным Санкт-Петербургской избирательной комиссии, явка на выборах губернатора на 18:00 превысила 23,69%. Кроме того, 8 сентября в Северной столице прошли выборы депутатов 110 муниципальных советов.

Беглов был назначен исполняющим обязанности губернатора в октябре 2018 года. Ранее он являлся полпредом в Северо-Западном федеральном округе.

8 сентября в России прошел единый день голосования. Жители 85 регионов выбрали губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, депутатов горсоветов, глав муниципалитетов, а в Москве — депутатов Мосгордумы.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин выборы в городскую думу стали эмоциональными и конкурентными.

По данным МВД, серьезных нарушений, способных изменить результаты голосования, не зафиксировано.

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