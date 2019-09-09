В Google ответили на обвинения во вмешательстве в российские выборы

Корпорация Google в ответ на обвинения России во вмешательстве в выборы заявила о поддержке ответственной политической рекламы, соответствующей местным законам. Заявление компании в понедельник, 9 сентября, цитирует агентство Reuters.

Ранее о наличии политической рекламы в Google заявили в Роскомнадзоре. По данным ведомства, это расценивается как вмешательство в выборы и внутренние дела России.

«При этом в Google отказались уточнить, распространяли ли они такую ​​рекламу», — добавляется в сообщении.

8 сентября пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил, что ведомство передаст информацию о зафиксированных нарушениях со стороны Google, Facebook и YouTube в парламентскую комиссию по расследованию иностранного вмешательства. Он подчеркнул, что в прошлом году уже происходили аналогичные ситуации с указанными компаниями. Тогда в их адрес были направлены рекомендации исключить использование их рекламного инвентаря для распространения политической агитации в периоды, когда это прямо запрещено российским законом.

8 сентября в 85 российских регионах прошли более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе 17 губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, а в Москве — депутатов Мосгордумы.