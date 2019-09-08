Роскомнадзор выявил политическую рекламу в Google и Facebook

В Роскомнадзоре заявили, что в ходе единого дня голосования в России было выявлено распространение политической рекламы компаниями Google, Facebook и YouTube. Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского.

«Данные действия можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов в Российской Федерации. Такие действия со стороны иностранных компаний являются недопустимыми», — отметил он.

По словам Ампелонского, Роскомнадзор передаст информацию о зафиксированных нарушениях в парламентскую комиссию по расследованию иностранного вмешательства, пишет «РИА Новости». Он подчеркнул, что в прошлом году уже происходили аналогичные ситуации с указанными компаниями. Тогда в их адрес были направлены рекомендации исключить использование их рекламного инвентаря для распространения политической агитации в периоды, когда это прямо запрещено российским законом.

Кроме того, 6 сентября Роскомнадзор обратился к Google, YouTube, Facebook и Instagram с призывом не допустить распространения политрекламы в единый день голосования. Уточнялось, что, в случае если указанные интернет-ресурсы нарушат условие, их действия могут расцениваться как вмешательство в дела страны и воспрепятствование выборам.

В единый день голосования в 85 регионах России проходит более 5 тыс. выборов разного уровня. Россияне должны выбрать 17 губернаторов и депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам. В столице выбирают депутатов Мосгордумы.