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В ЦИК сообщили о попытках Украины повлиять на выборы в Крыму

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Украина предпринимала попытки психологического давления на членов избирательной комиссии Крыма. Это, однако, не повлияло на работу участков, стабильно работающих в единый день голосования. Об этом заявил зампред ЦИК России Николай Булаев в воскресенье, 8 сентября.

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«До последнего времени Украина достаточно сильно пыталась психологически воздействовать на всех, кто работает в комиссии, вносила председателя избирательной комиссии, да и просто членов комиссии на свои разные сайты, которыми пыталась людей психологически сломать», — приводит слова Булаева «РИА Новости».

Отмечается, что, несмотря на упомянутые действия Украины, выборы в Крыму проходят в штатном порядке без особых нареканий.

Ранее 8 сентября МИД Украины заявил, что страна не признает результаты выборов в Крыму и международное сообщество поступит так же. Всем причастным к организации голосования в регионе обещана ответственность в соответствии с украинскими законами. В Крыму, в свою очередь, ответили, что это никак не повлияет на избирательный процесс.

8 сентября, в единый день голосования, в 85 регионах России проходит более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выберут 17 губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, а в столице проголосуют за депутатов Мосгордумы. Жители Крыма избирают членов регионального парламента.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве результаты голосования не признали, несмотря на то что референдум прошел с соблюдением международных норм. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.

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