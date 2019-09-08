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Полиция проверит достоверность обстрела машины журналистов в Туве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Роман Владимиров
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Сотрудники полиции работают на месте возможного обстрела автобуса с журналистами на севере республики Тыва. Машина направлялась для освещения выборов в Верховный хурал (законодательный орган власти Республики Тыва. — Ред.) региона. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье, 8 сентября.

«[Пострадавших] нет. Группа, которая туда выехала, еще не вернулась. Будут искать гильзы», — приводит агентство заявление местного отделения МВД. Отмечается, что при первичном осмотре автомобиля следы пуль на колесах не были найдены.

По информации «Известий», в состав группы входили наблюдатели и сотрудники СМИ. В полицию республики поступило сообщение об обстреле автомобиля неизвестными или подрезе шин. При осмотре автобуса нашлись повреждения на одном колесе, которые могли быть оставлены при порезе или при попадании туда пули. Группа заменила поврежденную часть машины и продолжила путь.

8 сентября, в единый день голосования, в 85 регионах России пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выберут 17 губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, а в столице проголосуют за депутатов Мосгордумы.

По итогам выборов должны быть замещены 47 608 депутатских мандатов и выборных должностей.

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