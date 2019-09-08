Две урны опечатали в день голосования в Москве

Урны на избирательных участках № 3455 (округ № 40 «Солнцево») и № 1925 (округ № 26 «Братеево») опечатали по подозрению в возможном двойном голосовании. Об этом заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов в воскресенье, 8 сентября.

«Наблюдателями зафиксировано, что на двух избирательных участках — № 3455 и № 1925 якобы произошло двойное голосование. Наверное, бюллетени слиплись. Решением участковых комиссий урны опечатаны. Идет голосование в другую урну», — приводит его слова ТАСС.

Горбунов подчеркнул, что факт нарушения будет подтвержден или опровергнут в ходе проверки.

Ранее 8 сентября в соцсетях появились сообщения о нарушениях во время голосования на избирательных участках Хабаровского края. Отмечаются факты использования административного ресурса, а также вбросов.

8 сентября, в единый день голосования, в 85 регионах России пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выберут 17 губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, а в столице проголосуют за депутатов Мосгордумы.

По итогам выборов должны быть замещены 47 608 депутатских мандатов и выборных должностей.