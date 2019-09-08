В Москве задержали координатора движения «Голос»

Московская полиция задержала координатора движения «Голос» Владимира Егорова из помещения территориальной избирательной комиссии при попытке прорваться без документов в управу района «Дорогомилово». Об этом сообщили на сайте движения «Голос» в субботу, 7 сентября.

По версии представителей полиции, Егоров пытался пройти в помещение, отказался показать охраннику документы и назвать цель визита.

«При попытке охранника остановить нарушителя, он ударил работника ЧОП в грудь, выражался грубой нецензурной бранью и угрожал, после чего, несмотря на противодействие охраны, проследовал в помещение учреждения», — подчеркнули в столичном главке МВД, передает «Интерфакс».

Охранник включил сигнализацию, после чего на место приехали сотрудники Росгвардии, передавшие мужчину прибывшему наряду полиции.

На Егорова составили дело об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». В соответствии со ст. 27.3 КоАП РФ, он будет задержан до суда.

«Мы не сомневаемся в том, что задержание связано с активностью Владимира Егорова в борьбе за честные выборы», — говорится в сообщении на сайте движения. Отмечается, что сотрудники «Голоса» не могут связаться с Егоровым, а также не могут передать ему воду.

Ранее 8 сентября появились сообщения о задержании в районе Дорогомилово напавшего на охранника мужчины, по некоторым данным, покусавшего в 2017 году членов избирательной комиссии.

В воскресенье, 8 сентября, в России проходит единый день голосования. В 85 регионах России пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выберут 17 губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, а в столице проголосуют за депутатов Мосгордумы.