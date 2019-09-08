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В Москве задержали покусавшего членов избиркома в 2017 году хулигана

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В день тишины в Москве зарегистрировано несколько мелких нарушений. В частности, задержан напавший на охранника избирательного участка хулиган. По некоторым данным, этот же человек в 2017 году напал на членов избирательной комиссии.

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Мужчина задержан в районе Дорогомилово, рассказал «Интерфаксу» член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

«Коллеги наши подсказывают, что это тот самый субъект, который в 2017 году на муниципальных выборах на одном из участков покусал членов участковых избирательных комиссий», — пояснил он.

По словам Реута, предположительно, это соратник одного из незарегистрированных кандидатов.

10 сентября 2017 года в Москве проходили выборы муниципальных депутатов. На участке 2559 в Дорогомилово кандидат в депутаты от партии «Яблоко» «нанес побои и покусал» членов избирательной комиссии. Мужчина был недоволен тем, что ему запретили присутствовать при голосовании на дому, за которым по закону могут следить только наблюдатели и члены комиссии с правом совещательного голоса.

8 сентября, в единый день голосования, в 85 регионах России пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выберут 17 губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, а в столице проголосуют за депутатов Мосгордумы.

По итогам выборов должны быть замещены 47 608 депутатских мандатов и выборных должностей.

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