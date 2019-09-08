Прямой эфир
Сюжет:

Общественная палата Сахалина сообщила об отсутствии нарушений на выборах

0
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выборы на Сахалине проходят штатно. Об этом 8 сентября рассказал глава областной Общественной палаты Владимир Иконников, передает информационное агентство «Сахалин-Курилы».

Роли и явка: чего ждать от единого дня голосования в России
Более 5 тыс. кампаний разного уровня 8 сентября пройдут в 85 регионах страны

По его словам, по состоянию на 13:30 по местному времени (5:30 мск) Центр общественного наблюдения за выборами сахалинского губернатора и народных депутатов не зафиксировал обращений и жалоб от избирателей.

Ранее стало известно о возгорании на избирательном участке в Невельске (Сахалинская область). Пожар возник в кабинете химии школы, где проходило голосование. Никто не пострадал.

8 сентября в единый день голосования в 85 регионах России пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выберут 17 губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, а в столице проголосуют за депутатов Мосгордумы.

По итогам выборов должны быть замещены 47 608 депутатских мандатов и выборных должностей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России может появиться идентификация избирателей с помощью биометрии
В России начался единый день голосования
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019