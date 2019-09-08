Общественная палата Сахалина сообщила об отсутствии нарушений на выборах

Выборы на Сахалине проходят штатно. Об этом 8 сентября рассказал глава областной Общественной палаты Владимир Иконников, передает информационное агентство «Сахалин-Курилы».

По его словам, по состоянию на 13:30 по местному времени (5:30 мск) Центр общественного наблюдения за выборами сахалинского губернатора и народных депутатов не зафиксировал обращений и жалоб от избирателей.

Ранее стало известно о возгорании на избирательном участке в Невельске (Сахалинская область). Пожар возник в кабинете химии школы, где проходило голосование. Никто не пострадал.

8 сентября в единый день голосования в 85 регионах России пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выберут 17 губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, а в столице проголосуют за депутатов Мосгордумы.

По итогам выборов должны быть замещены 47 608 депутатских мандатов и выборных должностей.