Прямой эфир
Сюжет:

На одном из избирательных участков Сахалина произошло возгорание

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Невельск Сахалинской области произошло возгорание в школе, где располагается избирательный участок №90. Об этом 8 сентября сообщает «Интерфакс — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Роли и явка: чего ждать от единого дня голосования в России
Более 5 тыс. кампаний разного уровня 8 сентября пройдут в 85 регионах страны

Инцидент произошел в 10:48 местного времени (02:48 мск) в школе №2. Пожарные прибыли на место через две минуты. Через 30 минут возгорание, которое было зафиксировано в кабинете химии, удалось ликвидировать. В тушении были задействованы 10 человек и три единицы техники.

Как рассказал мэр Невельского городского округа Алексей Шабельник, избирательный участок находился в другой части здания и не пострадал. По предварительной версии, загорелась проводка, пишет sakhalinmedia.ru.

Глава регионального избиркома Виктория Черкасова уточнила, что участок продолжил работу.

По данным регионального избиркома, на 12:00 (4:00 мск) явка в Сахалинской области составила 15,36%. В прошлом году она была 17,27%. Наибольшая активность наблюдается в Макаровском, Томаринском, Курильском, Александровск-Сахалинском районах. Сообщений о нарушениях не поступало.

8 сентября в единый день голосования в 85 регионах России пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выберут 17 губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, а в столице проголосуют за депутатов Мосгордумы.

По итогам выборов должны быть замещены 47 608 депутатских мандатов и выборных должностей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России начался единый день голосования
В Общественной палате рассказали о ходе выборов на Дальнем Востоке

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019