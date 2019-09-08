В Общественной палате рассказали о ходе выборов на Дальнем Востоке

Директор Фонда исследования проблем демократии и член Общественной палаты (ОП) РФ Максим Григорьев рассказал в Twitter о ходе выборов в единый день голосования на Сахалине, в Хабаровском крае и Забайкалье.

По словам общественника, в целом голосование проходит спокойно, в Хабаровском крае на участках работают 592 наблюдателя от ОП, в Сахалинской области — 150 наблюдателей и ситуационный центр, на который выведены видеокамеры с более чем 170 участков.

В Забайкалье от Общественной палаты задействован 881 наблюдатель.

В то же время Григорьев указал, что в Хабаровском крае поступила информация об использовании административного ресурса на голосовании. Эти данные проверяются.

Кроме того, наблюдатель отметил распространение ряда фейков о ходе выборов.

«Голос» заявляет о том, что трансляции с видеокамер нет, а наши наблюдатели из сахалинского центра общественного наблюдения присылают фотографии о том, как трансляция в центр идет. Напомню, что центр открыт для всех», — написал Григорьев.

Ложью он назвал сообщения о том, что в Сахалинской области наблюдателей от кандидата от КПРФ Алексея Корниенко не пускают на участки.

«Реальная ситуация: 1) наблюдатели не оформили документы согласно законодательству региона; 2) несмотря на это, их всё равно пускают на участки», — подчеркнул член Общественной палаты.

8 сентября в единый день голосования в 85 регионах России пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выберут 17 губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, а в столице проголосуют за депутатов Мосгордумы.

По итогам выборов должны быть замещены 47 608 депутатских мандатов и выборных должностей.