В России начался единый день голосования, первыми в стране на избирательные участки 8 сентября пришли жители Сахалинской области.

Островитянам предстоит выбрать губернатора и депутатов в пяти муниципальных образованиях.

Для чистоты и прозрачности процедуры в областном центре в 8:00 (00:00 мск) заработал центр общественного наблюдения. Комиссия следит за работой избирательных участков в режиме реального времени.

Картинка с веб-камер, установленных на участках, показывает происходящее с двух ракурсов — общий план и урны. Информация поступает на мониторы ноутбуков наблюдателей и транслируется на большом экране.

В состав наблюдателей центра вошли восемь человек — общественники и специалисты региональной избирательной комиссии. Они поддерживают связь с коллегами, которые работают на местах. Всего на участках 219 наблюдателей, сообщает сайт skr.su

В регионе работают 453 избирательных участка. Из них 310 постоянных, восемь временных (СИЗО, санатории, больницы) и 135 судовых. В списках голосования числятся 375 338 человек.

Кроме того, избирательные участки открылись на Камчатке, Чукотке, в Хабаровском крае и Забайкалье.

В общей сложности 8 сентября пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня в 85 регионах страны. Среди них — выборы 17 губернаторов, депутатов Мосгордумы и довыборы в Госдуму.