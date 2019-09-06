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Путин примет участие в едином дне голосования 8 сентября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин примет участие в едином дне голосования 8 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Роли и явка: чего ждать от единого дня голосования в России
Более 5 тыс. кампаний разного уровня 8 сентября пройдут в 85 регионах страны

«Голосовать планирует», — цитирует его ТАСС в пятницу, 6 сентября.

4 сентября член Центризбиркома Александр Клюкин сообщил о готовности России к проведению единого дня голосования. Всего в качестве кандидатов зарегистрировано около 105,5 тыс. человек. В тот же день глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что все списки избирателей проверены, а бюллетени напечатаны.

8 сентября, в единый день голосования, в 85 регионах России пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня. В частности, пройдут выборы депутатов Мосгордумы. Кроме того, состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.

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