Памфилова заявила о готовности избирательной системы к единому дню голосования

Российская избирательная система страны полностью готова к проведению единого дня голосования 8 сентября. Об этом в среду, 4 сентября, заявила председатель Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова.

«Система избирательная готова по всем параметрам. Все, и система безопасности, и по оснащенности участков», — цитирует Памфилову ТАСС. Она отметила, что бюллетени уже напечатаны, а списки избирателей проверены.

Глава ЦИК также сообщила о завершении сбора заявлений от избирателей в рамках системы «Мобильный избиратель» для голосования по месту фактического нахождения. Кроме того, по ее словам, в среду завершается формирование списка наблюдателей.

7 августа Памфилова заявила о необходимости модернизации механизма сбора подписей за кандидатов на выборах. По ее словам, у ЦИК есть ряд предложений по реформированию данного процесса.

8 сентября, в единый день голосования, в 85 регионах России пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня. Кроме того, состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.